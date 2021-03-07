انت الان تتابع خبر حقوق الإنسان تنشر إحصائية تخص المسيحيين في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نشر عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الأحد، إحصائية تخص المسيحيين في العراق.
وقال البياتي في بيان ورد إلى الخليج 365، إن "المسيحيين في العراق قبل ٢٠٠٣ بلغ تعدادهم ١٥٠٠٠٠٠، قتل منهم من عام ٢٠٠٣-٢٠١٤ نحو ١٣١٥"، مشيراً إلى أن "المتواجدين حالياً داخل البلاد هم ٢٥٠ الف شخصاً، اغلبهم يسكن في إقليم كردستان العراق".
أما العائدون، بحسب البيان "سهل نينوي: ( ٤٠٪) / الموصل: ( ١٥- ٨٠ عائلة)".
أما العائدون، بحسب البيان "سهل نينوي: ( ٤٠٪) / الموصل: ( ١٥- ٨٠ عائلة)".
وبين البياتي، أن "جرائم داعش أدت إلى نزوح ١٣٠٠٠٠، و ١١٥ قتيل، و ١٦١ مختطف، و ٩١ معذب، مع ٦٨ حالة استعباد جنسي".