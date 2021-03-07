حقوق الإنسان تنشر إحصائية تخص المسيحيين في العراق

وقال البياتي في بيان ورد إلى الخليج 365، إن "المسيحيين في العراق قبل ٢٠٠٣ بلغ تعدادهم ١٥٠٠٠٠٠، قتل منهم من عام ٢٠٠٣-٢٠١٤ نحو ١٣١٥"، مشيراً إلى أن "المتواجدين حالياً داخل البلاد هم ٢٥٠ الف شخصاً، اغلبهم يسكن في إقليم كردستان العراق".أما العائدون، بحسب البيان "سهل نينوي: ( ٤٠٪) / الموصل: ( ١٥- ٨٠ عائلة)".

وبين البياتي، أن "جرائم داعش أدت إلى نزوح ١٣٠٠٠٠، و ١١٥ قتيل، و ١٦١ مختطف، و ٩١ معذب، مع ٦٨ حالة استعباد جنسي".