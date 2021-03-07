الكعبي يدعو لإبعاد سنجار عن الارادات والصراعات السياسية

بغداد - ياسين صفوان - حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الأحد، من خطورة رهن مستقبل قضاء سنجار للإرادات والصراعات السياسية.

وقال مكتب الكعبي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "طالب خلال استقباله بمكتبه اليوم، وفدا ايزيديا من قضاء سنجار، الحكومة بفرض الأمن والاستقرار في القضاء من خلال تسليم الملف الأمني للحكومة الاتحادية، وان يتولى القائد العام للقوات المسلحة الاشراف المباشر على هذا الملف".



وأشار الكعبي، أن "سنجار جزء من جسد الدولة العراقية، ولا يمكن القبول بالحلول الترقيعية للمشاكل الموجودة، داعيا الى ضرورة البدأ بحملة كبيرة لاعادة اعمارها بأسرع وقت ممكن".

