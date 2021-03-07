أمانة بغداد تعلن انطلاق الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة الرجبية

وقالت أمانة العاصمة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنها "شكلت غرفة عمليات برئاسة امين بغداد بمقر بلدية الكاظمية لمتابعة تقديم الخدمات ضمن الطرق التي يسلكها الزائرون بمدينة بغداد"، موضحاً أن "الخطة تتضمن تحشيد جهود 14 دائرة بلدية وتقسيم قاطع بلدية الكاظمية الى عدة قواطع تكون باشراف الوكلاء والمديرين العامين".وأضاف، أن "الخطة الخدمية انطلقت بالتزامن مع الخطة الامنية عبر استنفار الجهدين الآلي والبشري في مدينة الكاظمية والطرق المؤدية اليها التي يسلكها الزائرون".

ودعا امين بغداد، المواطنين واصحاب المواكب "للتعاون مع ملاكات امانة بغداد وعدم رمي مخلفات الاطعمة والمشروبات الا في اماكنها المخصصة وفسح المجال امام الجهد البلدي حرصاً على نظافة الطريق".

