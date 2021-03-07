انت الان تتابع خبر أمانة بغداد تعلن انطلاق الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة الرجبية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن امين بغداد، المعمار علاء معن، انطلاق الخطة الخدمية الخاصة بزيارة ذكرى استشهاد الامام الكاظم (ع).
وقالت أمانة العاصمة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنها "شكلت غرفة عمليات برئاسة امين بغداد بمقر بلدية الكاظمية لمتابعة تقديم الخدمات ضمن الطرق التي يسلكها الزائرون بمدينة بغداد"، موضحاً أن "الخطة تتضمن تحشيد جهود 14 دائرة بلدية وتقسيم قاطع بلدية الكاظمية الى عدة قواطع تكون باشراف الوكلاء والمديرين العامين".
وأضاف، أن "الخطة الخدمية انطلقت بالتزامن مع الخطة الامنية عبر استنفار الجهدين الآلي والبشري في مدينة الكاظمية والطرق المؤدية اليها التي يسلكها الزائرون".
ودعا امين بغداد، المواطنين واصحاب المواكب "للتعاون مع ملاكات امانة بغداد وعدم رمي مخلفات الاطعمة والمشروبات الا في اماكنها المخصصة وفسح المجال امام الجهد البلدي حرصاً على نظافة الطريق".
وأضاف، أن "الخطة الخدمية انطلقت بالتزامن مع الخطة الامنية عبر استنفار الجهدين الآلي والبشري في مدينة الكاظمية والطرق المؤدية اليها التي يسلكها الزائرون".
ودعا امين بغداد، المواطنين واصحاب المواكب "للتعاون مع ملاكات امانة بغداد وعدم رمي مخلفات الاطعمة والمشروبات الا في اماكنها المخصصة وفسح المجال امام الجهد البلدي حرصاً على نظافة الطريق".