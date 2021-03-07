بابا الفاتيكان يحيي قداساً في اربيل بحضور 10 الاف مواطن

وقال مراسل الخليج 365، إن "قداسة البابا وصل ملعب فرانسوا حريري في اربيل لإقامة القداس"، مبيناً أن "البابا سوف يحيي القداس بحضور 10 الاف مواطن".

وأضاف مراسلنا، أن "آلاف المواطنين بملعب فرانسوا حريري في اربيل يحيون البابا".



وكان البابا قد وصل قبل قليل إلى محافظة اربيل.