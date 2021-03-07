انت الان تتابع خبر بابا الفاتيكان يحيي قداساً في اربيل بحضور 10 الاف مواطن والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وصل قداسة بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، ملعب فرانسوا حريري في اربيل.
وقال مراسل الخليج 365، إن "قداسة البابا وصل ملعب فرانسوا حريري في اربيل لإقامة القداس"، مبيناً أن "البابا سوف يحيي القداس بحضور 10 الاف مواطن".
وأضاف مراسلنا، أن "آلاف المواطنين بملعب فرانسوا حريري في اربيل يحيون البابا".
وكان البابا قد وصل قبل قليل إلى محافظة اربيل.
وأضاف مراسلنا، أن "آلاف المواطنين بملعب فرانسوا حريري في اربيل يحيون البابا".
وكان البابا قد وصل قبل قليل إلى محافظة اربيل.