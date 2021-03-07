انت الان تتابع خبر الهجرة تدعو لاستثمار زيارة البابا إلى نينوى لإعادة اعمار المحافظة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - علقت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيڨان فائق جابرو، الاحد، على زيارة قداسة بابا الفاتيكان إلى محافظة نينوى، داعية الى استثمار هذه الزيارة لإعادة اعمار المدينة.
وقالت جابرو، في تغريدة لها على موقع تويتر تابعتها الخليج 365، إن "زيارة قداسة البابا فرنسيس لمحافظة نينوى والصلاة في كنائسها هو نصر يضاف للانتصارات التي تحققت للمدينة".
وأضافت "لابد من استثمار تلك الزيارة لإعادة الاعمار والاستقرار للمدينة والمزيد من التلاحم بين ابنائها".
وأختتمت جابرو تغريدتها بوسم: "الموصل للجميع، قرقوش السلام".
وأضافت "لابد من استثمار تلك الزيارة لإعادة الاعمار والاستقرار للمدينة والمزيد من التلاحم بين ابنائها".
وأختتمت جابرو تغريدتها بوسم: "الموصل للجميع، قرقوش السلام".