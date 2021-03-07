الهجرة تدعو لاستثمار زيارة البابا إلى نينوى لإعادة اعمار المحافظة

وقالت جابرو، في تغريدة لها على موقع تويتر تابعتها الخليج 365، إن "زيارة قداسة البابا فرنسيس لمحافظة نينوى والصلاة في كنائسها هو نصر يضاف للانتصارات التي تحققت للمدينة".

وأضافت "لابد من استثمار تلك الزيارة لإعادة الاعمار والاستقرار للمدينة والمزيد من التلاحم بين ابنائها".



وأختتمت جابرو تغريدتها بوسم: "الموصل للجميع، قرقوش السلام".