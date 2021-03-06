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دولة عربية تخفف القيود بعد تراجع انتشار كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية عن تخفيف القيود التي تفرضها بسبب انتشار جائحة كورونا، من خلال رفع الحظر عن نشاط قاعات الحفلات.
وقالت الوزارة في بيان إن رفع الحظر عن قاعات الحفلات يأتي "نظرا للتطور الإيجابي الملاحظ بخصوص تراجع انتشار جائحة كوفيد-19"، مضيفة أن القرار يستند أيضا إلى "قرار من اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الجائحة".

وأكدت الوزارة أن رفع الحظر عن قاعات الحفلات يرافقه فرض "مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والعمل بمقتضى قرار حظر التجول المعمول به من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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