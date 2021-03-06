الداخلية تعلن استنفار امكانياتها لتأمين زيارة الإمام الكاظم

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن استنفار امكانياتها لتأمين زيارة الإمام الكاظم (ع).

وقالت الوزارة في بيان، إن "الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وجه كافة المديريات المنضوية تحت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة باستنفار جميع الجهود والامكانيات المتاحة من اجل تأمين زيارة الأمام موسى ابن جعفر الكاظم (عليه السلام)، من خلال انتشار كافة قطعات المديريات من (قيادات الشرطة، النجدة، المرور، مكافحة الاجرام، مكافحة المتفجرات، وافواج الطوارى)".

وأضاف البيان "وفق خطط امنية مدروسة، ومحكمة توفر الامان والانسيابية لحركة الزائرين مع التأكيد على تذليل الصعاب لهم، واتخاذ كافة التدابير الامنية لمنع وقوع اي خرق لا سامح الله".