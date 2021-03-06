انت الان تتابع خبر البطريرك ساكو: العراقيون أخوة متنوعون والعراق بيتهم جميعاً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد البطريرك مار لويس روفائيل الأول ساكو، اليوم السبت، أن العراقيين أخوة متنوعون والعراق بيتهم جميعاً.
وقال البطريرك ساكو من كاتدرائية مار يوسف في بغداد، إن "زيارة البابا ستشجع العراقيين على تخطي الماضي الأليم"، مضيفاً "بوركتم لأنكم تشددون على تعزيز روح العيش المشترك".
وتابع "لا بد من صحوة روحية وأخلاقية للخروج من التحديات التي تعاني منها البشرية".
وأضاف البطريرك ساكو مخاطباً البابا "زيارتكم التاريخية من شأنها ان تشجع العراقيين على تخطي الماضي الأليم بالمصالحة الوطنية لأنهم أخوة".
وتابع "لا بد من صحوة روحية وأخلاقية للخروج من التحديات التي تعاني منها البشرية".
وأضاف البطريرك ساكو مخاطباً البابا "زيارتكم التاريخية من شأنها ان تشجع العراقيين على تخطي الماضي الأليم بالمصالحة الوطنية لأنهم أخوة".