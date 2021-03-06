التربية النيابية تدعو الى السماح بإجراء امتحان نصف السنة

بغداد - ياسين صفوان - دعت لجنة التربية النيابية، السبت، لجنة الصحة والسلامة الى السماح لوزارة التربية بإجراء امتحان نصف السنة.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنها عقدت "اجتماعا برئاسة النائب قصي محسن الياسري رئيس اللجنة بحضور اعضائها اليوم السبت لمناقشة المواد المدرجة على جدول اعمالها، وناقش الاجتماع موضوع تعليق الدوام الرسمي للمدارس و امتحانات نصف السنة للطلبة".



وشددت اللجنة على "ضرورة تضافر واستنفار الجهود والامكانيات المتاحة للحد من مخاطر انتشار الوباء وتطويق الخسائر الناجمه عنها سيما ان القطاع التربوي في مقدمة القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر بسبب انتشار هذا الوباء"، داعية لجنة السلامة الوطنية الى "ضرورة السماح لوزارة التربية بإجراء امتحان نصف السنة باعتبارها ركيزة اساسية لتقييم مستوى التلاميذ والطلبة".