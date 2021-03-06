البابا من كاتدرائية مار يوسف: لا يغيّر العالم بالسلطان أو بالقوة

وقال البابا خلال تفسيره نص الإنجيل الذي قُرأ في كاتدرائية مار يوسف، إنه "لا يغير العالم بالسلطان أو بالقوة".

وأضاف "لا يمكننا القيام بأعمال تفوق قدراتنا".

وتابع "الغني عند الله من يعطف على اخيه وليس من تهتف له الجموع".



وأقام بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم السبت، قداساً بكاتدرائية مار يوسف في بغداد.

وقال مراسل الخليج 365، إن البابا أقام قداساً بكاتدرائية مار يوسف في منطقة الكرادة وسط بغداد، بحضور رئيس الجمهورية برهم صاح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وشخصيات سياسية أخرى، بالإضافة إلى حضور شعبي كبير.