انت الان تتابع خبر صالح والحلبوسي يصلان كنيسة مار يوسف في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصل رئيسا الجمهورية برهم صالح، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، إلى كنيسة مار يوسف في بغداد.