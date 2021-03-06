انت الان تتابع خبر صالح والحلبوسي يصلان كنيسة مار يوسف في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وصل رئيسا الجمهورية برهم صالح، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، إلى كنيسة مار يوسف في بغداد.
وقال مراسل الخليج 365، إن "صالح والحلبوسي وصلا إلى كنيسة مار يوسف في منطقة الكرادة وسط بغداد".
وأشار مراسلنا إلى "حضور رسمي رفيع وشعبي في الكنيسة استعداداً لإقامة القداس برئاسة بابا الفاتيكان فرنسيس".
وأشار مراسلنا إلى "حضور رسمي رفيع وشعبي في الكنيسة استعداداً لإقامة القداس برئاسة بابا الفاتيكان فرنسيس".