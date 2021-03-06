الصحاف: اعلان السادس من اذار يوماً وطنياً يؤذِن بإنطلاقة تعزز الحوار

بغداد - ياسين صفوان - أكد المتحدث باسم اللجنة المنظمة لزيارة قداسة الحبر الأعظم، أحمدالصحاف، اليوم السبت، أن إعلان السادس من اذار يوماً وطنياً يؤذِن بإنطلاقة تعزز الحوار.

وقال الصحاف في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "اللقاء التأريخي بين قطبي السلام والتسامح، سماحة المرجع الاعلى السيد السيستاني وقداسة الحبر الأعظم، إنعكس قراراً حكومياً بأن يكون يوم السادس من آذار من كل عام يوماً وطنياً للتسامح والتعايش".



واضاف الصحاف "هذا القرار الحكومي يؤذِن بإنطلاقة تعزز الحوار وتعمّق المشتركات على أساس إنساني".