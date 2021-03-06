الكاظمي يعلق على لقاء 'قطبي السلام' ويعلن: السادس من آذار يوماً وطنياً

بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت، اليوم السادس من آذار من كل عام يوماً وطنياً للتسامح.

وقال الكاظمي في تغريدة تابعتها الخليج 365، إنه "بمناسبة اللقاء التأريخي بين قطبي السلام والتسامح، سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، وقداسة البابا فرنسيس، ولقاء الأديان في مدينة أور التأريخية، نعلن عن تسمية يوم السادس من آذار من كل عام، يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق".



وكان المرجع السيستاني، قد التقى صباح اليوم، قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس في محافظة النجف.