بالفيديو: بابا الفاتيكان يصلي من أجل العراق... واستقبال يوازي الحدث التاريخي‎

بغداد - ياسين صفوان - من بغداد الى النجف ومن ثم الى ذي قار حيث مقام نبي الله ابراهيم والموقع زقورة... جولة بابا الفاتيكان بدات بيومها الثاني بلقاء سماحة السيد علي السيستاني المرجع الديني الاعلى للمذهب الشيعي .

ومن النجف الى ذي قار، وعند وصوله اجتمع بعدد من شخصيات دينية متعددة الطوائف. حيث اقيمت هناك صلاه موحدة بين الجميع... صلاة تعد رسالة سلام يبعثها الفاتيكان الى العالم اجمع من ارض العراق. واستذكر البابا قصة النبي إبراهيم عليه السلام ومبعثه النبويّ من أور.

وقال انه يجب العمل بشراكة موحدة وليس بمعزل شخص عن الاخر. وان يكون مبدأ الانسانية هو القائم بين كافة الطوائف للعيش بسلام.. فالسلام والايمان يكونا صدا عظيما امام الارهاب.. فلن تكون له المساحة لاستغلال الدين كغطاء له لتنفيذ اعمال ترفضها جيمع الاديان السماوية.

وتطرق بابا الفاتيكان لما مر به العراق من حروب وخاصة تلك التي دارت مع النتظيم الارهابي داعش حيث تحدث امام الجميع عن معاناة الايزيدين الذين قتلوا وهجروا خلال تلك الفترة.

اهمية وفد الفاتيكان الى العراق قال عنها البابا انها تكمن بطريق الحج الى زقورة اور، فهذا المكان يستذكر به الجميع النبي ابراهيم الذي بدأ رحلته هناك وعانى ما عانى.

اما في حديث البابا عن القاتل الصامت فايروس كورونا فقد اوصى بتعاون الجميع لردع هذه الجائحة التي قطفت وما زالت تقطف ارواح الابرياء.. والتباعد الاجتماعي هو الاهم لابعاد خطر كورونا.. وبدا البابا يصلي للجميع باور العراق التي ستكون منارتة تقطنها المسيحيون بعد هذه الزيارة.. كما شدد البابا خلال كلمته على تعزيز قمية الانسانية بين الجميع، وفسح المجال امام الشباب لتحقيق احلامهم واهدافهم السامية..