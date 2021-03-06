بالصور.. البابا في كاتدرائية مار يوسف وسط بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أقام بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم السبت، قداساً بكاتدرائية مار يوسف في بغداد.

وقال مراسل الخليج 365، إن "البابا أقام قداساً بكاتدرائية مار يوسف في منطقة الكرادة وسط بغداد، بحضور رئيس الجمهورية برهم صاح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وشخصيات سياسية أخرى، بالإضافة إلى حضور شعبي كبير".



وأضاف أن "بابا الفاتيكان قرأ "من سفر الحكمة" ضمن قداسه".

وأدناه صور بعدسة الزميل علي جاسم: