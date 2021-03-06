انت الان تتابع خبر بالفيديو: تعليقات مؤثرة حول زيارة البابا التاريخية... عنوانها المحبة والسلام والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجه عدد من الشخصيات كلمة بخصوص زيارة البابا وما تحمله من رسالة سلام... مؤكدين ان هذه الزيارة تأريخية وتحمل في طياتها المحبه والاخاء لجميع المكونات الدينيه في العالم .
شاهدوا التفاصيل في الفيديو المرفق أعلاه.
يذكر ان البابا فرنسيس توجه يوم امس للعراق في زيارة تاريخية تحمل رسائل سلام متعددة، وتستمر الزيارة حتى صباح الاثنين.
تابعوا التغطية الخاصة والمستمرة لزيارة البابا في العراق عبر موقع السومرية الالكتروني.