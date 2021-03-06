انت الان تتابع خبر بالفيديو: تعليقات مؤثرة حول زيارة البابا التاريخية... عنوانها المحبة والسلام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجه عدد من الشخصيات كلمة بخصوص زيارة البابا وما تحمله من رسالة سلام... مؤكدين ان هذه الزيارة تأريخية وتحمل في طياتها المحبه والاخاء لجميع المكونات الدينيه في العالم .