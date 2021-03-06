نقيبا المحامين في بغداد وبيروت يتعاونان في عدة ميادين

بغداد - ياسين صفوان - بحث نقيب المحامين العراقيين، ضياء السعدي، اليوم السبت، مع نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، التعاون في عدة ميادين.

وقالت النقابة العراقية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "تمّ خلال اللقاء استعراض سُبل التعاون بين النقابتين الشقيقتين في عدّة ميادين إعلاءً لشؤون المحامين في البلدين، وتمّ عرض شجون وهموم المحامين اللبنانيّين وكيفية مساندتهم في هذه الظروف".



كما تمّ التطرّق، وفقاً للبيان الى "الأدوار العديدة التي تضطلع بها نقابة المحامين في بيروت في هذه المرحلة العصيبة مِن أجل النهوض بالمواطنين اللبنانيّين والوطن".

