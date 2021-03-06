قبيل الانتخابات.. كتلة إرادة تعلن عن تحالفها مع هذا الائتلاف

وقالت الفتلاوي خلال مقابلة خاصة بثتها السومرية، إن "كتلة إرادة تحالفت مع ائتلاف دولة القانون خلال الانتخابات المقبلة".

وأوضحت، إنها "ستشارك في الانتخابات كمرشحة عن حركة إرادة عن محافظة بابل".

الفتلاوي وفي سياق أخر، اكدت أن "ثقة الشارع العراقي ستنعدم بالطبقة السياسية حال لم تجرِ الانتخابات خلال شهر تشرين المقبل"، مبينةً أن "المعطيات تشير إلى أن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد".