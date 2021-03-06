انت الان تتابع خبر اجتماع برلماني بشأن إكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - عقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم السبت، اجتماعاً مع رؤساء الكتل لإكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية العليا.
وقال مصدر برلماني لـ الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعاً مع رؤساء الكتل واللجنة القانونية لاستكمال مناقشة المواد الـ 6 المتبقية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا".
وأضاف، أن "المواد التي لم يتم التصويت عليها خلال جلسة الخميس: ( ٢ / ٣ / ٨ / ١٠ / ١٢ / ٢١ )".
وأضاف، أن "المواد التي لم يتم التصويت عليها خلال جلسة الخميس: ( ٢ / ٣ / ٨ / ١٠ / ١٢ / ٢١ )".