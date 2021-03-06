اجتماع برلماني بشأن إكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية

وقال مصدر برلماني لـ الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعاً مع رؤساء الكتل واللجنة القانونية لاستكمال مناقشة المواد الـ 6 المتبقية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا".

وأضاف، أن "المواد التي لم يتم التصويت عليها خلال جلسة الخميس: ( ٢ / ٣ / ٨ / ١٠ / ١٢ / ٢١ )".

