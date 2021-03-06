محافظ النجف: زيارة البابا تعد اكبر من التاريخية وستترك اثرا كبيرا على العراق

الياسري قال خلال تصريح لقناة السومرية ، ان "الاستعدادات لزيارة البابا كانت كبيرة جدا وقد بدأت منذ ما يقارب 10 ايام على الصعيد الامني والخدمي والاعلامي ، مبينا ان "الزيارة تكللت بالنجاح على اثر الجهود المضنية والاستعدادات الكبيرة".واوضح الياسري، ان "القوات الامنية اجرت اكثر من ممارسة قبل وصول البابا وانه قد تم تقسيم النجف الى مناطق عدة ، لافتا الى "الاستفادة من الحجر الصحي حيث كانت حركة المركبات شبه معدومة وبالتالي فان تحرك رتل بابا الفاتيكان جرى بانسيابية عالية جدا".

واضاف ، ان "حكومة النجف وفرت جهدا خدميا وآخر اعلاميا مميزا من خلال وضع ملصقات وبوسترات كبيرة ترحب بالضيف وصور اخرى للسيد السيستاني".

كما لفت الياسري، الى ان "البابا جرى استقباله بشكل رسمي في مطار النجف وشعبي في احد شوارع المحافظة اثناء توجهه للمدينة القديمة حيث لقائه بالسيد السيستاني" ، كاشفا عن "القيام بمنح بعض الهدايا القيمة التي تتحدث عن تاريخ النجف الى قداسة البابا".



واشار الياسري الى اهمية اللقاء بين المرجع الديني السيد علي السيستاني والبابا فرنسيس بالقول، انه "كان لقاء زعيمين روحيين كبيرين يتبعانهما اكثر من 20 بالمئة من العالم وسيترك اثره الكبير على العراق والعالم".