انت الان تتابع خبر انتهاء مراسيم الصلاة الموحدة في مدينة اور التاريخية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مراسل السومرية، اليوم السبت، بانتهاء الصلاة الموحدة بحضور قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس.
وقال المراسل ان "الصلاة الموحدة بحضور قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس انتهت".
وفي وقت سابق، اضاف إن "مراسم القداس بدات في موطن ولادة النبي ابراهيم "عليه السلام" لتأدية الحج، حيث من المقرر أن يؤدي الصلاة الموحدة في هذه المدينة المقدسة".
وفي وقت سابق، اضاف إن "مراسم القداس بدات في موطن ولادة النبي ابراهيم "عليه السلام" لتأدية الحج، حيث من المقرر أن يؤدي الصلاة الموحدة في هذه المدينة المقدسة".