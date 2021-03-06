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انتهاء مراسيم الصلاة الموحدة في مدينة اور التاريخية

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مراسل السومرية، اليوم السبت، بانتهاء الصلاة الموحدة بحضور قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس.
وقال المراسل ان "الصلاة الموحدة بحضور قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس انتهت".

وفي وقت سابق، اضاف إن "مراسم القداس بدات في موطن ولادة النبي ابراهيم "عليه السلام" لتأدية الحج، حيث من المقرر أن يؤدي الصلاة الموحدة في هذه المدينة المقدسة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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