انتهاء مراسيم الصلاة الموحدة في مدينة اور التاريخية

وقال المراسل ان "الصلاة الموحدة بحضور قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس انتهت".

وفي وقت سابق، اضاف إن "مراسم القداس بدات في موطن ولادة النبي ابراهيم "عليه السلام" لتأدية الحج، حيث من المقرر أن يؤدي الصلاة الموحدة في هذه المدينة المقدسة".

