البابا فرنسيس: حينما هاجم الإرهاب هذا البلد فقد هاجم جزءا من التأريخ

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بغداد - ياسين صفوان - بابا الفاتيكان: يجب ان ندافع عن التعدد الديني والحرية

البابا فرنسيس: يجب ان نكون موحدين ونعزز الاخوة

البابا فرنسيس: يجب احترام حرية الدين فهي حق اساسي

البابا فرنسيس : جميع العرقيات الدينية في العراق عانت من الحروب والارهاب



البابا يستذكر قصة النبي إبراهيم -عليه السلام- ومبعثه النبويّ من أور.

يجب ألا ننسى أخوتنا فنحن أحفاد النبي إبراهيم.

لا يجب أن يعمل كل منا بمعزل عن الآخر فنحن من يجب أن يعمر الأرض

يجب ألا ننسى نوايا الإنسان الحسنة

من هذا المكان بدأ الإيمان والتوحيد من أرض أبينا إبراهيم

المسلمون والمسيحيون عملوا معاً لإرساء دعائم السلام

الإرهاب يستغل الدين ونحن من يجب أن نمنع من يستغله كغطاء

مات الكثير من الأزيديين وسيء معاملة الكثيرين منهم ولاسيما الأطفال



حينما هاجم الإرهاب هذا البلد فقد هاجم جزءا من التأريخ

أرى طريق الحج من هذا المكان الذي يذكرنا بأبينا إبراهيم

مجيئنا لهذه الأماكن المقدسة هو لإحيائها