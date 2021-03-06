بالصور: لقاء تاريخي يجمع السيد السيستاني بالبابا فرنسيس في النجف الاشرف

وقال المراسل ان "البابا فرنسيس وصل الى منزل المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) وبدأ اللقاء التأريخي بينهما".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل بابا الفاتيكان فرنسيس إلى مدينة النجف وذلك ضمن ثاني محطة من زيارته التاريخية البابوية للعراق.



ووصل البابا فرنسيس إلى بغداد، أمس الجمعة في زيارة تستمر لمدة أربعة أيام، وتعد الأولى تأريخياً.