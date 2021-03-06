انت الان تتابع خبر البابا فرنسيس يصل الى منزل السيد السيستاني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مراسل السومرية، اليوم السبت، بوصول البابا فرنسيس الى منزل المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله).
وقال المراسل ان "البابا فرنسيس وصل الى منزل المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)".
وفي وقت سابق من اليوم، وصل بابا الفاتيكان فرنسيس إلى مدينة النجف وذلك ضمن ثاني محطة من زيارته التاريخية البابوية للعراق.
وفي وقت سابق من اليوم، وصل بابا الفاتيكان فرنسيس إلى مدينة النجف وذلك ضمن ثاني محطة من زيارته التاريخية البابوية للعراق.