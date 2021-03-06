البابا فرنسيس يصل الى منزل السيد السيستاني

وقال المراسل ان "البابا فرنسيس وصل الى منزل المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل بابا الفاتيكان فرنسيس إلى مدينة النجف وذلك ضمن ثاني محطة من زيارته التاريخية البابوية للعراق.

