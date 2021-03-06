بابا الفاتيكان يغادر النجف متوجها الى ذي قار

وقال مراسل السومرية ان "بابا الفاتيكان توجه إلى مطار النجف بعد انهاء لقائه بالمرجع الديني الأعلى السيد على السيستاني، ومن ثم غادر إلى محافظة ذي قار".

واضاف ان "البابا غادر المدينة القديمة في النجف بعد انتهاء اللقاء التاريخي الذي جمعه بالسيد السيستاني".



وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل السومرية، بانتهاء اللقاء التاريخي بين المرجع الأعلى السيد علي السيستاني وبابا الفاتيكان.

ووصول البابا فرنسيس صباح اليوم، الى منزل المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) وبدأ اللقاء التأريخي بينهما.

