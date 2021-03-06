انت الان تتابع خبر موكب البابا فرنسيس يصل الى المدينة القديمة في النجف حيث منزل السيد السيستاني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مراسل السومرية، اليوم السبت، بوصول البابا فرنسيس الى المدينة القديمة في النجف حيث منزل السيد السيستاني.
وقال المراسل ان "موكب البابا فرنسيس وصل الى المدينة القديمة في النجف حيث منزل المرجع الاعلى ايه الله السيد علي السيستاني".
وفي وقت سابق من اليوم، وصل بابا الفاتيكان فرنسيس إلى مدينة النجف وذلك ضمن ثاني محطة من زيارته التاريخية البابوية للعراق.
وفي وقت سابق من اليوم، وصل بابا الفاتيكان فرنسيس إلى مدينة النجف وذلك ضمن ثاني محطة من زيارته التاريخية البابوية للعراق.