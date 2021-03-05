انت الان تتابع خبر مجلس حكماء المسلمين: زيارة البابا تضمد جراح العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال مجلس "حكماء المسلمين"، الجمعة، إنه "يتابع باهتمام" زيارة بابا الكنيسة الكاثوليكية فرنسيس إلى العراق، معتبرا أنها "تمثل فرصة كبيرة لتعزيز السلام، وتبعث برسالة تضامن مع كل ضحايا العنف في المنطقة والعالم".

