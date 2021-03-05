انت الان تتابع خبر المسعودي: قلت الى البابا سابقا عندما تزور العراق ستجد القيم الاسلامية الاصيلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر رئيس هيئة الحج والعمرة، سامي المسعودي، اليوم الجمعة، زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق بأنها تعمق اواصر المشتركات الدينية والانسانية بين الطوائف في العالم.