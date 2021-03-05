صالح بعد استقبال البابا: أرضنا وشعبنا يستحقون السلام

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، أن أرض العراق وشعبه يستحقون السلام.

وقال صالح في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، إنه "استقبلنا قداسة البابا في بغداد. ان تواجدكم في ارض الرافدين بعد عواصف العنف التي اجتاحت بلدنا، سيبقى راسخا في وجدان العراقيين بكل اطيافهم المضّحين لحماية تعايشهم رغم المصاعب والمحن".



وأضاف "اننا نلملم جراحنا وها انتم يا قداسة البابا تضمدونها معنا، فهذه الأرض وشعبها يستحق السلام".

