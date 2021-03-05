اطلاق سراح (56) حدثا خلال شهر شباط الماضي

بغداد - ياسين صفوان - اعلن مدير عام دائرة اصلاح الاحداث، كامل امين، الجمعة، إطلاق سراح (56) حدثا خلال شهر شباط 2021.

وقال أمين في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه تم "إطلاق سراح (37) حدثا موقوف لعدم ثبوت الادلة و ( 13) حدثا بالتخلية بعد انقضاء مدة المحكومية و (6) حدثا بالإفراج الشرطي لحسن سلوكهم و اجتيازهم الدورات التأهيلية حسب توصية البحث الاجتماعي و مصادقة الجهات القضائية".



وأشار الى ان "الدائرة اتخذت كافة التدابير والاجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء والاحداث أمام المحاكم".

