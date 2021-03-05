انت الان تتابع خبر الكاظمي يلتقي البابا في مطار بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، البابا فرانسيس في مطار بغداد الدولي.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقته الخليج 365، إن " الكاظمي استقبل البابا الذي وصلت طائرت الى العاصمة بغداد في اول زيارة لبابا الفاديكان الى العراق".
واضاف إن "الكاظمي التقى البابا الذي وصل الى العاصمة بغداد في اول زيارة لبابا الفاديكان الى العراق".
وتتضمن زيارة البابا لقاء رئيس الجمهورية وزيارة النجف الأشرف للقاء السيد السيستاني وزيارة مدينة أور في ذي قار.
واضاف إن "الكاظمي التقى البابا الذي وصل الى العاصمة بغداد في اول زيارة لبابا الفاديكان الى العراق".
وتتضمن زيارة البابا لقاء رئيس الجمهورية وزيارة النجف الأشرف للقاء السيد السيستاني وزيارة مدينة أور في ذي قار.