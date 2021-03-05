الكاظمي يلتقي البابا في مطار بغداد

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقته الخليج 365، إن " الكاظمي استقبل البابا الذي وصلت طائرت الى العاصمة بغداد في اول زيارة لبابا الفاديكان الى العراق".

واضاف إن "الكاظمي التقى البابا الذي وصل الى العاصمة بغداد في اول زيارة لبابا الفاديكان الى العراق".



وتتضمن زيارة البابا لقاء رئيس الجمهورية وزيارة النجف الأشرف للقاء السيد السيستاني وزيارة مدينة أور في ذي قار.