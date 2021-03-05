ما علاقة قانون المحكمة الاتحادية بخطوات حل البرلمان .. خبير قانوني يوضح

وقال العبادي في تصريح للسومرية نيوز، انه "وفقا للمادة 64 من الدستور فان حل مجلس النواب سيتم اما بناءً على طلب ثلث أعضائه أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

واضاف، "بعد هذه الخطوات سيستمر مجلس النواب بعمله لغاية التصويت على حل نفسه بموافقة الأغلبية المطلقة قبل الانتخابات وبمدة أقصاها ستون يوما"، مبينا ان "مجلس الوزراء سيعد في حينها مستقيلا ويواصل تصريف أموره اليومية لغاية أجراء الانتخابات وإعلان نتائجها".