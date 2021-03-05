نائبة تكشف عن توجه برلماني لتعويض مفردات البطاقة التموينية بمبالغ مالية

بغداد - ياسين صفوان - كشفت النائبة عالية نصيف، اليوم الجمعة، عن وجود توجه نيابي لتعويض مفردات البطاقة التموينية بمبالغ مالية .

وقالت نصيف خلال تصريح تابعته الخليج 365، إن "قانون تعويض المواطنين المشمولين بالبطاقة التموينية بمبالغ مالية تم طرحه منذ عدة سنوات، والذي ينص على تحويل مفرداتها لمبلغ مالي يقدم للمعوزين لهذه البطاقة"، كاشفة عن "جمع تواقيع في مجلس النواب لتكون هذه التعويضات للمستحقين منهم وليس للجميع".



واشارت الى "وجود احصائيات لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تفيد بأن عشرة ملايين شخص يستحقون هذه التعويضات"، مبينة أنها "لا تعتقد أن الوقت قد نفذ وأن الأمر يحتاج إلى قرار حكومي من مجلس الوزراء لاستصدار هذا القرار المهم والناجح".

