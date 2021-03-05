تطور جديد بشأن مستقبل ميسي مع برشلونة

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة في الصيف المقبل، ويستطيع البرغوث، التوقيع مع أي نادٍ الآن.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو"، فإن خوان لابورتا المرشح لرئاسة نادي برشلونة، وعد ميسي، بأن يقاتل حتى الموت، لحسم صفقة المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند.



وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ميسي، بات الآن أقرب لاتخاذ قرار البقاء مع برشلونة، أكثر من أي وقت مضى.

يذكر أن ميسي سبق أن حاول الرحيل عن برشلونة في الصيف الماضي، بعد أن أرسل بروفاكس لفسخ العقد قبل عام من انتهائه.

