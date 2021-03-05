محافظ بابل يخاطب رئاسة الوزراء بخصوص حظر التجوال

بغداد - ياسين صفوان - قدمت محافظة بابل، اليوم الجمعة، طلباً لتعليق حظر التجوال الشامل في المحافظة.

وخاطب محافظ بابل حسن منديل رئاسة الوزراء من أجل منحه صلاحيات وبشكل عاجل لرفع حظر التجوال الشامل وجعل الحظر الجزئي الى الساعة العاشرة مساءً وفتح كافة مفاصل الحياة بشرط الالتزام العالي بالاجراءات الوقائية وكذلك تفعيل فرض الغرامات على المخالفين بشكل اوسع".



يذكر أن المحافظة شهدت في الأيام القليلة الماضية وقفات احتجاجية نظمها أصحاب المحال التجارية مطالبين برفع الحظر الصحي الكلي والاعتماد على الحظر الجزئي مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

