تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بمشاريع الخدمات في ذي قار والمحافظات الجنوبية

وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني في تصريحات تابعتها الخليج 365، إن "البرلمان شكل لجنة تحقيق بمشاريع الخدمات بشكل عام في محافظة ذي قار والمحافظات الجنوبية باعتبار أن هناك مشاكل في قطاع الخدمات والمجاري ومشاريع البلديات، التي أحيلت خلال الشهرين الماضيين، التي فيها علامات استفهام معينة"، لافتاً الى أن "مشكلة الناصرية ليست وليدة اليوم بل هي مشكلة منذ أكثر من 17 عاماً بسبب قلة التخصيصات المالية".وأضاف السهلاني أن " لجنة الخدمات تأمل بتحسين واقع المحافظة من خلال زيادة التخصيصات المالية، فضلاً عن محاولة إبقاء صندوق الإعمار، الذي سيحقق مشاريع استراتيجية وخدمية"، مؤكداً أن "الأيام المقبلة ستشهد تحركاً نوعياً للمشاريع، منها مشروع ماء الإصلاح الذي وصل التنفيذ فيه لمستوى جيد، وكذلك مشروع تقاطع الإسكان الذي من المؤمل أن ينجز في وقت محدد".

وتابع أن "من المشاريع المهمة في المحافظة هو مشروع الجسر الحديدي، وهو متابع من قبل لجنة الخدمات من خلال الزيارات الميدانية ومن المؤمل أن يفتح الجسر هذه السنة وأيضا مشروع المستشفى التركي ،الذي وعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بافتتاحه منتصف الشهر المقبل"، مبيناً أن "اللجنة حاولت إدراج ناحية أور بمشاريع المجاري إضافة إلى اكساء الشوارع ومداخل المحافظة، التي تتابع بشكل دقيق على إنجازها بوقت قياسي، فضلاً عن المحاولة لحسم الشارع الحولي وهو أيضا يمثل جانباً لامتداد المدينة".



واوضح: "تم تشكيل لجنة تحقيقية بشأن الهدر العام بالمال وأن اللجنة ستباشر عملها خلال ايام".