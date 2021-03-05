ايطاليا تمنع تصدير شحنة من لقاح كورونا الى استراليا ، والسبب ؟

وتعد إيطاليا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تلجأ إلى لوائح التكتل الجديدة، التي تتيح وقف تصدير اللقاح في حال عدم وفاء الشركة المنتجة بالتزاماتها تجاه التكتل، فيما اشارت تقارير الى إن المفوضية الأوروبية أيدت الخطوة.وشركة "أسترازينيكا" بصدد توفير 40 في المئة فقط من الإمدادات المتفق عليها للدول الأعضاء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وأوضحت الشركة أن مشكلات في الإنتاج تقف وراء انخفاض الإنتاج.

وكان التكتل قد تفاوض على شراء لقاحات نيابة عن الدول الأعضاء، في إطار خطة اللقاحات الأوروبية، التي وُضعت في حزيران العام الماضي.

وبدأت أستراليا برنامج تطعيم الأسبوع الماضي باستخدام لقاح "فايزر-بيونتيك"، وكان من المقرر البدء اليوم الجمعة ببرنامج التطعيم بلقاح "أسترازينيكا".

