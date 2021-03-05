انت الان تتابع خبر الطائرة التي تقل البابا فرنسيس تغادر روما متوجهة الى العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - غادر بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الجمعة، العاصمة الإيطالية روما متجهاً إلى العراق في زيارة تاريخية.
ومن المؤمل ان يصل البابا إلى العراق في وقت لاحق من اليوم، في زيارة هي الأول من نوعها لبابا الفاتيكان.
وتهدف الزيارة، التي تستمر ثلاثة أيام، إلى طمأنة المجتمع المسيحي في العراق، وتعزيز الحوار بين الأديان.
وتهدف الزيارة، التي تستمر ثلاثة أيام، إلى طمأنة المجتمع المسيحي في العراق، وتعزيز الحوار بين الأديان.