الطائرة التي تقل البابا فرنسيس تغادر روما متوجهة الى العراق

ومن المؤمل ان يصل البابا إلى العراق في وقت لاحق من اليوم، في زيارة هي الأول من نوعها لبابا الفاتيكان.

وتهدف الزيارة، التي تستمر ثلاثة أيام، إلى طمأنة المجتمع المسيحي في العراق، وتعزيز الحوار بين الأديان.

