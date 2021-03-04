انت الان تتابع خبر الكاظمي: العراق يستقبل قداسة البابا بكلّ محبة وسلام والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، إن العراق يستقبل بابا الفاتكيان الذي يزور البلاد غداً بكلّ "محبة وسلام".
وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر"، "بكلّ محبة وسلام، يستقبل العراق شعباً وحكومة قداسة البابا فرنسيس، ليؤكد عمق الأواصر الإنسانية التي كانت بلاد النهرين ومازالت وستبقى محطتها التأريخية للقاء الأديان والأفكار والقيم البشرية المشتركة".
واعرب الكاظمي عن ترحيبه بـ"قداسته في أرض سومر وبابل وآشور والأنبياء والأولياء".