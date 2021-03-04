انت الان تتابع خبر الكاظمي: ‏العراق يستقبل قداسة البابا بكلّ محبة وسلام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، إن ‏العراق يستقبل بابا الفاتكيان الذي يزور البلاد غداً بكلّ "محبة وسلام".