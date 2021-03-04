البرلمان يُصوت على 18 مادة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوت بأغلبية الثلُثين على 18 مادة من أصل 24 مادة في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا".

وأضاف المصدر أن "مجلس النواب صوت بأغلبية الثلُثين على (الاسباب الموجبة) من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا".