انت الان تتابع خبر بالتفاصيل.. الجدول الكامل لزيارة البابا الى العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الجمعة 5 آذار2021

07:30 المغادرة بالطائرة من مطار روما/ فيوميتشينو الدولي إلى بغداد

14:00 الوصول إلى مطار بغداد الدولي

14:00 ترحيب رسمي في مطار بغداد الدولي

14:10 لقاء مع رئيس الوزراء في قاعة كبار الشخصيات بمطار بغداد الدولي

15:00 حفل استقبال رسمي في القصر الجمهوري ببغداد

15:15 زيارة لرئيس الجمهورية في المكتب الخاص بقصر الرئاسة في بغداد

15:45 لقاء مع السلطات والمجتمع المدني والهيئات الدبلوماسية في قاعة القصر الجمهوري ببغداد، ثم كلمة البابا

16:40 لقاء مع الأساقفة والكهنة والأشخاص المكرسين والخطباء والمدرسين في كاتدرائية "سيدة النجاة" للسريان الكاثوليك في بغداد، وكلمة البابا

07:45 المغادرة بالطائرة إلى النجف08:30 الوصول إلى مطار النجف الأشرف09:00 زيارة إلى المرجع السيد علي السيستاني في النجف الأشرف10:00 المغادرة بالطائرة إلى الناصرية10:50 الوصول إلى مطار الناصرية11:10 اجتماع بين الأديان في سهل أور، كلمة البابا12:30 المغادرة بالطائرة إلى بغداد13:20 الوصول إلى مطار بغداد الدولي18:00 "القداس" في كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية في بغداد

الأحد 7 آذار2021

07:15 المغادرة بالطائرة إلى أربيل

08:20 الوصول إلى مطار أربيل

08:20 ترحيب من قبل رئيس الإقليم والسلطات الدينية والمدنية للإقليم في مطار أربيل

08:30 لقاء رئيس الإقليم في الصالة الرئاسية لكبار الشخصيات في مطار أربيل

09:00 المغادرة بالطائرة المروحية إلى الموصل

09:35 الوصول إلى منطقة الهبوط في الموصل

10:00 صلاة "النشوة" لضحايا الحرب في حوش البيعة (ساحة الكنيسة) في الموصل

10:55 المغادرة بالطائرة المروحية إلى قرقوش

11:10 الوصول إلى منطقة الإنزال في قرقوش

11:30 زيارة مجتمع القرقوش في كنيسة "الحبل بلا دنس" في قرقوش، خطاب الأب الأقدس أنجيلوس

12:15 نقل إلى أربيل

16:00 القداس المقدس في ملعب "فرانسو حريري" في أربيل

18:10 المغادرة بالطائرة إلى بغداد

19:15 الوصول إلى مطار بغداد الدولي

الاثنين 8 آذار2021

09:20 حفل الوداع في مطار بغداد الدولي

09:40 المغادرة بالطائرة إلى روما

12:55 الوصول إلى مطار روما/ شيامبينو الدولي