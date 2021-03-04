كتلة سياسية تؤكد 'زوال' مبررات رفع سعر صرف الدولار

وقال الفيلي خلال نشرة السومرية، إن "تغيير سعر صرف الدولار كان بسبب انخفاض سعر النفط عالمياً، وحدوث عجز في الموازنة يقدر بحوالي 10 ترليون دينار، ومع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 20 دولاراً للبرميل الواحد الأمر الذي سيساهم بسد العجز، فأنه لا مبرر لبقاء سعر الصرف الحالي".وفيما يتعلق بالتصويت على قانون المحكمة الاتحادية، أوضح أن "المواد المختلف عليها في القانون هي مواد (مادة من يرشح القضاة، خبراء الحكم الإسلامي، ومن يحق له اتخاذ القرارات)"، مشيراً إلى "تأجيل التصويت النيابي على المواد المختلف حولها، وتمرير ما تم الاتفاق عليه".

وبين الفيلي، أنه "حال لم يتم الاتفاق على قانون المحكمة الاتحادية فلن تكون هناك انتخابات أو يتم تعديل هذا القانون وإعادة التصويت عليه مجدداً".