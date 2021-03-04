الاستخبارات تعتقل إرهابياً من عائلة 'داعشية' في الانبار

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على احد الارهابيين في قضاء عنه بمحافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ضمن مساعيها لملاحقة ماتبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة واللواء الثامن من القاء القبض على أحد الارهابيين عند سيطرة مدخل عنه كان يروم الدخول للقضاء".



وأوضح البيان، أن "الارهابي من عائلة جميع اشقائه منتمين لداعش بالاضافة الى غالبية اقاربه"، مبيناً انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

