سياسي يتحدث عن أبعاد زيارة البابا إلى العراق ويوجه دعوة إلى الحكومة

وقال الزبيدي خلال حديثه لنشرة السومرية، إن "الزيارة لها ابعاد سياسية وامنية ودينية واقتصادية"، داعياً إلى "استثمار الزيارة من قبل الحكومة والقوى السياسية لتحويل العراق من حالة الصراعات السياسية الى حالة الاتفاق والبناء والاعمار".وبشأن لقاء البابا والسيستاني المرتقب، أشار إلى إن "ذلك اللقاء سيكون مهماً جداً؛ ويؤكد على أن المرجع السيد علي السيستاني هو صمام أمان العراق، وأب لكل العراقيين، ورداً على المتربصين الذين يريدون خلق الفتن الطائفية داخل بلاد الرافدين".

وأعتبر الزبيدي، أن "الزيارة ستكون رسالة إلى جميع دول العالم بأن العراق بلد مستقر ولان يذهب إلى الحرب الطائفية مجدداً".

وفي سياق أخر، رأى الباحث السياسي، أن "شكل النظام الحالي هو عبارة عن "ردح سياسي" والمحاصصة المقيتة هي من تحكم المشهد"، وفقاً لرأيه.



وتابع الزبيدي، إن "المحاصصة ثقافة انتقلت الى الكليات والمدارس، ويجب مغادرة التحاصص الطائفي بدءًا من رياض الأطفال وصعوداً إلى أعلى المستويات"، مشدداً على ضرورة "وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ومغادرة العزوف عن التصويت في الانتخابات، واختيار ممثلين وطنيين للشعب".