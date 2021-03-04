بابا الفاتيكان يستبق زيارته إلى العراق بتغريدة: العراقيون عانوا كثيراً

وقال البابا في تغريدة له عبر تويتر، إنه "سيتوجه غداً إلى العراق في رحلة حج لمدة ثلاثة أيام".

وأضاف "لقد كنت أرغب منذ فترة طويلة في لقاء هذا الشعب الذين عانى كثيرًا".

وختم البابا تغريدته "أسألكم أن ترافقوا هذه الزيارة الرسولية بالصلاة لكي تتم بأفضل طريقة ممكنة وتحمل الثمار المرجوة".