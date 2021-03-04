انت الان تتابع خبر بابا الفاتيكان يستبق زيارته إلى العراق بتغريدة: العراقيون عانوا كثيراً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد البابا فرنسيس، اليوم الخميس، إن الشعب العراقي عانى كثيراً، فيما أشار إلى رغبته منذ فترة طويلة بلقاء هذا الشعب.
وقال البابا في تغريدة له عبر تويتر، إنه "سيتوجه غداً إلى العراق في رحلة حج لمدة ثلاثة أيام".
وأضاف "لقد كنت أرغب منذ فترة طويلة في لقاء هذا الشعب الذين عانى كثيرًا".
وختم البابا تغريدته "أسألكم أن ترافقوا هذه الزيارة الرسولية بالصلاة لكي تتم بأفضل طريقة ممكنة وتحمل الثمار المرجوة".