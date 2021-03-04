نقابة الصحفيين تثمن قرار مجلس القضاء بهذا الخصوص

وقالت النقابة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/2/2021 قرر تخويل السادة رؤساء محاكم الاستئناف تسمية احد قضاة محاكم التحقيق واحد قضاة محاكم البداءة بتلقي الشكاوى والدعاوى التي ترد على الصحفيين فيما يتعلق بعملهم الصحفي".واضاف البيان: نثمن هذا القرار الذي يأتي تعبيرا عن الاهتمام البالغ من لدن مجلس القضاء الأعلى تجاه الأسرة الصحفية ونقابتهم واعتزازآ بالدور الذي ينهض به الصحفيون كما وان القرار يأتي من منطلق حماية الصحفيين من الملاحقات القضائية التعسفية والحد من إجراءات أوامر القبض والتعامل مع الصحفيين كمتهمين قضائيا".

وبحسب البيان، عبر نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي عن شكره وتقديره باسم الأسرة الصحفية لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان لاستجابته لطلب النقابة بتسمية محكمة تختص بقضايا النشر والإعلام.

