صحة النجف تعلن موقفها الوبائي لليوم الخميس

وقالت الدائرة في بيان إنها "أجرت 2365 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها، (2196 بطريقة PCR و 169 بطريقة Rapid Tests)، أثبتت إصابة 465 شخصاً بالوباء، بينها 17 حالة في صفوف منتسبي الصحة".

وأضافت: أن "الدوائر الصحية في محافظة النجف، سجلت ثلاث وفيات ناجمة عن الإصابة بكورونا، و426 حالة شفاء جديدة".



وأشارت إلى أن "المجموع التراكمي للإصابات المسجلة في محافظة النجف كما يلي ارتفع إلى 34806، وحالات الشفاء بلغت 27792، والوفيات ارتفعت إلى 345"، مبينة أن "مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة 3006 حالات".