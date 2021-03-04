انت الان تتابع خبر احباط محاولة تهريب دراجات نارية مخالفة للضوابط في البصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم الخميس، احباط محاولة تهريب دراجات نارية مستعملة مخالفة للضوابط في مركز كمرك بوابة البصرة.
وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "موظفي كمرك بوابة البصرة تمكن من احباط محاولة تهريب دراجات نارية مستعملة محملة داخل (٢) حاويات مخفية خلف اطارات جديدة".
واضاف البيان انه "تم الضبط من قبل موظفي الكمارك و بالتعاون هيئة المنافذ الحدودية والجهات الساندة".
واضاف البيان انه "تم الضبط من قبل موظفي الكمارك و بالتعاون هيئة المنافذ الحدودية والجهات الساندة".