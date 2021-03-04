احباط محاولة تهريب دراجات نارية مخالفة للضوابط في البصرة

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "موظفي كمرك بوابة البصرة تمكن من احباط محاولة تهريب دراجات نارية مستعملة محملة داخل (٢) حاويات مخفية خلف اطارات جديدة".

واضاف البيان انه "تم الضبط من قبل موظفي الكمارك و بالتعاون هيئة المنافذ الحدودية والجهات الساندة".

