جوز الهند.. ووصفات مذهلة للعناية بالشعر بطريقة صحية وطبيعية

إنّ استخدام جوز الهند قد يشكّل الحلّ الجذري للعديد من مشكلات الشعر، فهو يتمتع أيضًا بخصائص مضادة للبكتيريا وبنوع من الدهون التي تعزّز قوّة الشعر وتغذي فروة الرأس، فيقضي مثلًا على القشرة ويحفّز نمو شعيرات جديدة.



1- وصفة زيت جوز الهند لنمو الشعر:

المكوّنات وطريقة التحضير:

ملعقتان من زيت جوز الهند الطبيعي.

5 نقاط من زيت إكليل الجبل.

يوضع زيت جوز الهند في وعاء صغير. ثم يوضع هذا الوعاء الصغير في وعاء أكبر يحتوي على مياه ساخنة. المطلوب هو تسخين زيت جوز الهند من دون وضعه في المايكروويف أو على النار مباشرة، من أجل الحفاظ على عناصره المغذية. عندما يسخن الزيت تضاف إليه قطرات زيت إكليل الجبل.

بعدها يتم تطبيق هذا المزيج على الشعر وفروة الرأس، مع التدليك بلطف، مدة 10 دقائق. في حال الرغبة، يمكن ترك هذا الماسك على الشعر ليلة كاملة أو غسله بعد ساعة واحدة من تطبيقه، باستخدام الماء الدافئ والشامبو اللطيف.

يعمل زيت جوز الهند الدافئ على فتح بصيلات الشعر ويتغلل في الجذور. أما زيت إكليل الجبل فيحفّز نمو الشعر ويعالج مشكلات الشعر التالف.

يُنصح بتطبيق هذا الماسك مرتين إلى ثلاث في الأسبوع.

2- وصفة زيت جوز الهند للتخلص من القشرة:

