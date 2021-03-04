الكعبي: لن نصوت على الموازنة اذا لم تتضمن تخصيصات اضافية لذي قار

مكتب الكعبي ذكر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "النائب الاول لرئيس البرلمان ترأس اجتماعا موسعا بشأن اوضاع محافظة ذي قار، بحضور نواب المحافظة ووزراء المالية والتخطيط والكهرباء والصحة والنفط والزراعة والاعمار والبلديات والعمل اضافة الى الامين العام لمجلس الوزراء، حيث اشار الكعبي الى "اهمية انشاء صندوق اعمار محافظة ذي قار بوصفه مطلب اساسي مهم لن يتم التنازل عنه تحت اي ظرف" ، مبينا انه "سيعد خطوة اولى لمحافظات اخرى تعاني من نقص الخدمات والبنى التحتية".واضاف ، ان "اجتماع اليوم لم يأتي لمطالب او اغراض سياسية كتغيير منصب محافظ او غير ذلك بل لبحث سبل الاسراع بانجاز المشاريع المتأخرة وحل المشاكل التي تعاني منها محافظة ذي قار".

فيما اوعز الكعبي بحسب البيان لنواب محافظة ذي قار "بالتواصل العاجل مع ابناء المحافظة والتنسيق مع الجهات التنفيذية لتحقيق المطالب".